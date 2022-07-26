女星邵雨薇外型甜美、氣質清新，憑精湛演技成為許多人心目中的女神；她與金鐘影帝吳慷仁穩定交往中，愛情與事業都十分順心。近日邵雨薇深夜在社交平台發布泳裝照，深U泳裝難得放送事業線，造型讓粉絲誇「哪有人戴泳帽還可以這麼可愛」。

邵雨薇昨（26日）於社群平台發文：「蛙式夾腿總是夾的不好，水也划的不夠好所以游泳特慢，但卻是我最喜歡的運動項目。」由於白天氣溫炎熱，邵雨薇選在晚上出門游泳，她換上一身植物花紋深U泳裝露出大片肌膚，隱約可以看到香肩美背，狀態依舊甜美，她背後是城市夜景，泳池沒看到其他人，非常愜意。

邵雨薇戴上泳帽和蛙鏡，躺在水面自拍，將游泳最真實的一面展示出來，雖然頭髮都收到泳帽裡，邵雨薇對著鏡頭自拍甜笑，隱約露出水面下的事業線和纖細身材，一雙電眼迷人，迷倒大片粉絲，她也不計形象分享閉氣照，半張臉埋在水面下，看起來十分逗趣，連好友張書豪都留言「免費教練」，他還用舉手的表情圖案，張書豪是新生代男演員，過去曾受過專業的游泳訓練，在游泳賽事上拿下許多金牌，邵雨薇幽默回應「姐妹你要教嗎？」張書豪大方約時間「下次大家約一約」。

許多粉絲也留言：「可愛、甜美、性感集於一身」、「風景好美」、「也別太勉強了！游不好就算了，又不是在當游泳選手」、「我以為戴上泳帽泳鏡都不可愛，原來是人的問題～」、「第一次看到有人戴泳帽也那麼正」、「妳是吃什麼長大的？？ 可愛、甜美、性感還是...... 真的很好看」、「哪有人戴泳帽還可以這麼可愛」、「敢戴泳帽拍照的女星大概只有妳了」。