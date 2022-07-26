新竹棒球場狀況連連，國民黨新竹市長參選人林耕仁26日質疑，市府已坦承棒球場未完成驗收就開打，代表未取得使用執照，痛批市府是公然違法；對此，市府嚴正駁斥，指棒球場已於今年5月，完成使用執照法定程序。

新竹棒球場開幕後接連引發爭議，林耕仁質疑，代理市長陳章賢25日已坦承，新竹棒球場並未驗收就開打，代表未取得使用執照，「這就是公然違法！罰不罰？」

他指出，根據建築法第73條，「建築物非經領得使用執照，不准接水、接電及使用」，若違反規定根據同法91條，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

「棒球場事件，還是回到公共安全」，林耕仁強調，民間建築物若無使用執照，基於公共安全，政府必當勒令限期改善甚至祭出罰則，但造價近12億的新竹棒球場，若無使用執照就營運，不但置球員、球迷安全於不顧，更是公家機關帶頭違法。

針對上述說法，市府都發處說明，「使照核發」與「工程驗收」分屬不同法令規定事項，棒球場已於今年5月完成使用執照法定程序。

市府秘書楊汶璇則表示，對於部分民代究竟是不知相關法令規定，還是為了選舉刻意扭曲事實，都不樂見，相信也不會得到市民的支持。