林男夥同羅男等人於製毒工廠及器具存放貨櫃屋，專案小組攻堅逮捕林男等人。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

查獲工廠內查獲製毒器具、安非他命1.15公斤、半成品9.6公斤。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

製毒用器具。（崔正綱攝）

製毒用氫氧化鈉。（崔正綱攝）

製毒用酸性溶液。（崔正綱攝）

製毒用反應爐。（崔正綱攝）

台東市50歲美籍林男在台東當美語老師，夥同屏東知名製毒師50歲羅男及陳男、鄭男經營安非他命工廠，由林男提供製毒廠所，羅男、陳男、鄭男負責製毒。林男一頂著大光頭，猶如「絕命毒師」中的主角海森堡。法務部調查局南機站年初接獲情資，循線追查下鎖定林男工廠位置，3月11日攻堅當場全數逮捕，並查獲安非他命1.15公斤、半成品9.6公斤。全案依《毒品危害防制條例》移送屏東地檢署偵辦，經檢察官偵結起訴。

林男年初到台東市某補習班教書，而屏東知名的製毒師羅男團隊因先前曾遭警逮捕，羈押期滿後特意選在民風淳樸的台東地區，看上林男教師平日作息正常，不易遭查緝單位鎖定特性，找上林男一起合作。

林男提供為在市區中華路廢棄酒吧給羅男等人作為工廠使用，並在門口堆放磚頭、水泥等工地物品，強裝成裝修的樣子，藉此擾亂專案小組偵查，不料在多日偵查下，林男還是遭到專案小組鎖定，小組發現林男利用課餘時間，開皮卡到製毒工廠與存放製毒用具貨櫃屋，協助搬運毒品及所需物品，還負責羅男等人供餐，而林男並沒有實際參與製毒。

除此之外，羅男等人有合作集團，另一集團到各路藥局狂掃感冒藥，羅男等人收購回來當原料，在工廠內提煉麻黃素，再透過萃取得到安非他命溶液。

3月11日專案小組見時機成熟，攻堅製毒工廠及存放器具之貨櫃屋，因羅男等人前一夜通霄製毒，在沙發補眠時遭到攻堅，全員措手不及遭到逮捕。並在工廠內查獲安非他命1.15公斤、半成品9.6公斤。羅男遭逮捕時直呼：「特定躲到台東還被抓到，我沒這命做這行啦！」

據了解，羅男、陳男去年曾在屏東地區製毒被捕，羈押期滿後放出，兩人看準疫情影響下安非他命大漲，才會重新組成製毒團隊繼續在台東製毒販賣，但最後還是逃不過法網遭到逮捕。全案依《毒品危害防制條例》移送法辦，經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。

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