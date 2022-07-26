每個人看待感情的態度不盡相同，有些人喜歡追求細水長流的戀愛，有些人則看重新鮮感，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座男的戀愛保鮮期較短，一旦安定下來就覺得渾身不對勁，開始對下個目標蠢蠢欲動。

▍TOP 4 水瓶座

水瓶男生性灑脫，在戀愛中很注重感覺，一旦感覺來了就徹底愛上，反之，說不愛就不愛。此外，水瓶座對於戀愛抱持比較佛性的心態，認為相愛的時候就好好珍惜彼此，不一定要相守一生才是真愛，即便他們比較沒有定性，容易變心，但對待每一段感情都很用心。

▍TOP 3 天秤座

天秤男做事優柔寡斷，對待感情同樣如此，面對示好的對象總是無法下定決心要接受還是拒絕，因為他們考慮的很多，擔心做了決定之後，將來會感到後悔，所以經常陷入曖昧關係之中。此外，天秤男動輒就被外界的誘惑所影響，心裡很容易動搖，所以讓另一半很沒有安全感。

▍TOP 2 雙子座

雙子男討厭平淡無奇的愛情，新鮮有趣的關係比較合乎他們的胃口，一旦感情趨於平淡，走向老夫老妻的生活，雙子男就會覺得厭煩。此外，雙子男愛與不愛很明顯，愛得熱切時就將對方捧在手掌心，一旦不愛就很絕情，無論對方如何挽回都不會回頭。

▍TOP 1 射手座

射手座擁有不安定的靈魂，尤其是面對愛情時更是發揮得淋漓盡致，他們的愛情來得快去得也快，總是在尋找新鮮有趣的戀愛對象，只要關係一穩定下來又會不安於室，開始尋找下一個目標。若想將射手男乖乖留在身邊，必要時候需耍一些小手段。