棉花價格鬆動，三個月內價格跌了近二成，市場指出，棉價下跌恐牽動其他紡纖原料加工絲、尼龍等產品價格。預期，主要以棉紗為主要產項的南紡（1440），及以加工絲為主的力麗（1444）、宏益（1452）、集盛（1455）、聯發紡（1459）等廠，第三季的營運成長將面臨下修。

今年5月初，棉價最高來到每磅1.68美元；至7月中旬，最低跌到每磅1.28美元。

市場指出，影響紡纖產業第三季景氣的，除棉價下跌外，還有歐美服飾通路商庫存量高、紡纖原料PTA及EG等石化產品價格下跌，以及通膨造成消費能力下滑等因素。

力麗指出，棉價從第二季開始修正以來，已間接的衝擊到聚酯加工絲、尼龍等產品的價格。目前來看，第三季價格走勢是趨向微幅往下修正的。

另一個讓第三季營運保守的主因，則是歐美服飾通路商WALMART、TARGET等，手中服飾庫存量過高，需要2、3個月的時間消化；紡纖廠指出，已看到8、9月客戶下單的動能確有降緩的現象。

由於美國和歐盟等主要市場陷入通膨危機，自第二季中旬以來，紡織業者接獲的新訂單呈下降趨勢。據了解，包括力麗、集盛等，7月營運狀況還可以，不過，對於8、9月的成長已轉趨保守。

承受棉價下跌，庫存利差可能縮水；加上品牌客戶也面臨庫存去化、買氣緊縮；南紡認為，下半年營運的變數多，目前看來也較年初的預期偏向保守。

至於受到中國大陸封城衝擊，主要產項為聚酯加工絲的聯發紡，第二季的營收已出現衰退。在歐美服飾消費市場受通膨、通路商庫存過高下，市場預期，第三季的營運也將趨於保守。

力麗、南紡認為，在銷售端庫存逐漸消化、產品價格修正到一段落，預期第四季的營運應可恢復營運成長水準。