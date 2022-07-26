日據時代成立的「台東獎學會」管有台東縣長濱鄉及成功鎮共218筆、30多公頃土地，經立法委員鄭天財多次協調、質詢後，台東縣政府、內政部及財政部同意收歸國有，並由台東縣政府函報行政院核定為原住民保留地，鄉親在近百年後，終於在今天取回土地所有權。

鄭天財表示，1921年日據時期，台東廳廳長市來半次郎成立台東獎學會，為了籌措獎助學金，將台東長濱鄉與成功鎮共218筆土地、面積達30餘公頃的鄉親土地直接登記為該學會所有，並收取租金，鄉親在自己的土地上耕作、使用，卻只能無奈聽從政府繳納租金近百年。

台灣光復後這些土地應收歸國有，然而政府卻落入法律窠臼，認為該土地無法處理，一擱置便達70多年，以致在自己祖先的土地上耕作的鄉親，竟仍需繼續繳納租金。

鄭天財強調，他在2018年9月接受鄉親陳情後，前後與內政部、法務部、財政部及台東縣政府等機關召開6次協調會，並4度質詢內政部部長，終於促成將台東獎學會管有之土地登記為國有土地，讓長期在使用祖先土地的鄉親，能依法申請核定為原住民保留地，並取得土地所有權。

鄭天財感謝台東縣政府，在他召開數次協調會說明釐清實情後，勇於突破法律窠臼，函報行政院核定將台東獎學會土地收歸國有，鄉親才能夠申請回復並取得土地所有權。