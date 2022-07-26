頂級日系飯店「大倉久和大飯店」 連續三年榮獲米其林住宿推薦、館內兩家餐廳米其林餐盤推薦、遠見五星服務獎肯定及旅遊網站顧客滿意度好評，歡慶10週年，自8月起推出多項優惠。
歐風館自助餐廳8月1日至31日，午餐、晚餐及下午茶全面8折優惠；民國生日中有8或3任一數字，每日更限量加碼享預訂午晚餐5折優惠，8月2日至4日用餐即贈好禮，歐風館預訂自助餐廳午、晚餐，贈「柑橘優格慕斯」外帶1份，；桃花林預訂片鴨二吃，贈片鴨兌換券1張；山里日本料理預訂贈鮭魚西京燒外帶1份。
8月1日至10日活動期間5588元起輕鬆享受1泊2食，完整體驗日系名門酒店食宿體驗，每房贈送大倉長銷熱賣的手工鳳梨酥12入禮盒，以及週年限定的餐飲刮刮卡券1張。
婚宴訂席亦有優惠，8月預訂3萬3800元以上桌席，15桌以上享「OURS BRIDE婚紗」好禮，詳情請至官網；訂位專線：02-2181-5131；訂房專線：02-2181-5120；婚宴訂席專線：02-2181-5129。
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