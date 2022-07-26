陳其邁今主持「仁武安居社會住宅新建統包工程開工動土典禮」。（柯宗緯攝）

陳其邁今主持「仁武安居社會住宅新建統包工程開工動土典禮」。（柯宗緯攝）

高市仁武區首座社宅今（26）日動土，斥資12.67億元打造340戶社宅，力拚2025年8月完工。高雄市長陳其邁表示，仁武人口成長快速，已經達到9.4萬人，加上仁武產業園區、楠梓產業園區等產業發展，市府以「共融」為目標，提供成家育兒、安心養老的居住環境。

陳其邁今主持「仁武安居社會住宅新建統包工程開工動土典禮」，他提及，上任後，成立社會住宅推動平台，以單一窗口方式處理中央與地方社宅推動問題，而高雄市自行興建的岡山、大寮社宅及亞灣智慧公宅都地處高雄精華地段，保證市民的居住權，讓民眾負擔得起。

針對這次的仁武社宅，陳其邁指出，仁武是一個人口成長快速的區域，目前已有9.4萬人口，附近有仁武產業園區、楠梓產業科技園區，包括台積電、大型科技廠商都在這裡，可說是高雄的首善之區，市府將全力增加青年住宅供給、社會福利、公園綠地等相關設計與設施，以提升便利生活機能。

陳其邁也細數當前高雄社宅政策，已有10處統包工程發包、5273戶，並已有10處動土，住都中心預計還要發包7300餘戶，以1萬2000戶為目標。此外，租金補貼也同步到位，今年中央300億元擴大租金補貼，市府再加碼運用囤房稅約3億元的稅收，開辦增額租金補貼，預估有1萬戶受惠。

內政部次長花敬群致詞時提到，這2年多來，中央與地方攜手「環島」蓋社會住宅，也特別稱許高雄市府特別設置有「高雄市社會住宅推動整合平台」協助國家住都中心推展各項工程有效進展並感謝高雄市是最有效率、最熱情也最積極的縣市。

「仁武安居」位於水管路旁，正對仁武運動公園，緊鄰仁武國小、仁武高中、中山大學仁武校區等各級學校；基地面積約6191平方公尺，統包工程費約12.67億元，將興建地上14層、地下2層，規畫為1至3房型的居住單元，共計340戶社會住宅，預計2025年8月完工。