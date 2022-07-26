開車出門到風景區遊玩時，最怕就是找不到車位可停，然而，有男子則分享親眼目擊的狀況，他表示在太魯閣國家公園內的小風口停車場停車後，看到1輛賓士廂型車見場內停車格已滿後，車主直接在場內通行道上停佇，並且拿起一旁石頭，畫一個方框，把車子圍起來當做停車格，車主與車上一群人便去爬山，其誇張行徑後來也被警察開單。

一名男子在臉書社團「靠北登山大小事」發文，他表示周末假日一到，位於太魯閣國家公園內的小風口停車場根本一位難求，然而，他目擊1輛年輕人開的賓士廂型車進到停車場後，由於車內停車格都停滿車，該年輕人便拿起石頭，直接在地上畫一個方框，把自己的賓士車框起來，畫完之後，該年輕人便與其他車上同伴「帥氣的走了」。

從原PO提供的照片可見，賓士箱型車未停在停車格內，而是停在場內通道上，在拿塊石頭把自己的賓士車畫一個方格圍起來，地板上還有明顯白色方框痕跡。

有輛賓士車將車停在小風口停車場後，竟自行畫停車格後，便與車上友人帥氣的去登山。（翻攝自臉書靠北登山大小事）

貼文一出，網友紛紛留言表示「車位是人創造出來的」、「類犯罪心態」、「有錢人就是不差錢」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人呢」、「這車看起來像載客出遊的,應該駕駛也在附近沒有走遠」、「哥畫的不是停車格而是帥氣」、「有創意，警察應該很快就會來開單了」、「這叫展現自我，讓大家多看幾眼，你不懂啦」。

原PO後續也在留言回應網友，賓士車內的遊客包含駕駛整團去爬合歡山北峰，並且，從早上7點到下午原PO離開時間3點多時，賓士車還停在那裡，另外，也有網友表示也有看到該輛賓士車，其車主也被開單了。