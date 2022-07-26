本次共銷燬70.7公斤的第三、四級毒品。（新北刑大提供／李奇叡新北傳真）

本次銷燬內容有愷他命、FM2、卡西酮類咖啡包等毒品。（新北刑大提供／李奇叡新北傳真）

新北市警局去年下半年共沒入70.7公斤的第三、四級毒品，今（26）日悉數運往新店垃圾焚化廠銷燬，由於這批毒品市價不斐，警方出動霹靂小組全程實彈護送，確保安全性。

新北市刑大表示，本次銷燬內容除了傳統常見愷他命、FM2、一粒眠等毒品外，也包含摻混4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）之卡西酮類咖啡包及奶茶包、梅片等各類型態毒品，總重達70.7公斤，約可供25萬人次吸食。

刑大指出，因為這批毒品市價不斐，故出動包含霹靂小組在內等20多名警員荷槍實彈，全程戒護運送過程，並由政風及督察人員從旁監辦，確保本次銷燬安全性。

新北市警局統計，2021年共查獲施用第三、四級毒品人數959人，其中18至29歲人數計有643人，占67.05％，顯示接觸第三、四級毒品之人口仍以低年齡層居多，且毒販為躲避查緝，針對包裝、成分不斷翻新，幸及時查獲，否則將嚴重影響民眾健康及社會治安。

新北市警局局長黃宗仁表示，今天的毒品銷燬工作是新北警查緝毒品犯罪的成果，也希望藉此讓民眾了解市府打擊毒品，守護新北的決心。

黃宗仁說，後續新北市警察局也會結合衛生、教育、社會局處資源以及家庭關懷宣導等各種方式，努力貫徹毒品零容忍的目標，讓市民們遠離毒品，打造安居樂業的無毒家園。

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