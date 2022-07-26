新竹棒球場花12億修建，但完工後問題連連，還造成球員受傷，新竹前市長林智堅昨晚也道歉。民眾黨立委蔡壁如今在臉書表示，新竹棒球場負評如潮，就開始有人把新竹棒球場拿來和世大運做比較，她大酸，沒有比較就沒有傷害。

蔡壁如在臉書以新竹球場vs世大運沒比較沒傷害為題表示，已經有人拿新竹棒球場來跟世大運做比較，她表示，按林智堅的說法，還沒「驗收」就有總統開球的新竹棒球場，結果一開打，就傷了四個球員、導致中職延賽，還陸續發現一堆像是女廁門關不上去、球賽座位區地板不明脫落、外野草皮有碎石的工程弊端，這樣的一個準弊案，卻是著著實實花了12億元人民納稅錢的公共工程，誇張到連綠營側翼都挺不下去。

蔡壁如說，再對比一開始就被看衰的2017年世大運，到最後以「高達87％的每場平均上座率」，78處59座場館，不但如期完工，並且全數通過國際認證，完工後還省下好幾十億；彷彿意會到民進黨在世大運之後，為何傾全黨之力打柯、黑柯、為什麼如此懼怕柯文哲的理由。

蔡壁如表示，最近媒體對於柯文哲的標題：「醫界後悔挺柯文哲掀起道歉潮」，認為柯文哲變了，但柯文哲究竟有沒有變？全台灣都沒變！藍綠高牆一樣堅不可催、執政黨依然對人民洗腦、行政院長蘇貞昌照樣鴨霸的在立法院到處叫戰、小英總統還是一朵聖潔的白玫瑰…

蔡壁如指出，這個國家真正的問題在於「用嘴治國」，誰能說出華麗的文青體，誰就贏了，好像「用說的」就能成真，誇張到像是沈慧虹之流，用說的就可以把台北市的交通政績整碗捧去、誇張到整篇論文高達6、7成雷同、連錯字都一樣，也要拖台灣高等教育下水，來成全林智堅的「堅持原創」；原來一直沒變的柯文哲，在台灣反而是一種「變」。