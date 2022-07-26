市議員黃敬平嘆，鄭文燦身為堂堂六都市長，竟要當起林智堅的GPS導航，還有地陪兼出租車一條龍服務。（黃敬平提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市議會26日舉行專案報告，多名藍營議員控訴市長鄭文燦行政不中立，濫用行政資源輔選，出示多張照片點名市府官員利用上班時間協助聯繫林智堅的參香行程，受邀人員清一色都是民進黨參選人，而林智堅跑宮廟活動多次搭乘鄭文燦公務車的畫面也被拍下，藍營砲轟「還沒選上桃園市長就先享受市長規格」，要求鄭文燦出面向市民道歉。

市議員舒翠玲指出，民政局官員在5日約莫下午3點多，於上班時間帶著2名民進黨黨工到宮廟拜訪、聯繫9日、10日林智堅的參香行程，市府口口聲聲說參香行程也是鄭文燦的市長行程，但過往市長行程都會邀請其他民代參與，不過這次卻清一色都是民進黨的人員，無疑就是利用職務、職權輔選林智堅。

舒翠玲批評，鄭文燦先前在官邸宴客，因私宅敬酒挨罰，但官邸是讓市長休息、辦理公務的地方，無論水或電都是人民的納稅錢，不是讓他用來輔選的處所，如果鄭文燦是在自家宴客她無話可說，但在官邸宴客就是會造成觀感不佳，要求鄭文燦出面向桃園市民道歉，保證從今以後絕不再犯，政務官、事務官都須嚴守行政中立。

「桃市府變成林智堅的競選總部附設行政組！」黃敬平砲轟，林智堅還沒選上市長就搭起鄭文燦的公務順風車、擺起派頭，民眾看在眼裡作何感想，這對其他在野2黨也要競選桃園市長的參選人不公平，嚴重影響社會觀瞻，也造成資源不對稱的選戰，明顯違反行政中立。

黃敬平嘆，鄭文燦身為堂堂六都市長，竟要當起林智堅的GPS導航，還有地陪兼出租車一條龍服務，選舉應該要做到公平公正，若公私不分就會難逃被批評黨政不分。

新聞處長詹賀舜表示，議員所指的工會幹部餐敘為私人餐敘，自費辦理，未使用公帑，也無違反選罷法，官邸辦理私人餐敘也符合市府的規範，市長在官邸的活動皆依「桃園市政府公有宿舍管理要點」及「政府採購法」辦理，私人與公務分際都很清楚。

詹賀舜強調，9日、10日為市長公開行程，各局處依照業務職掌派員前往現場，這樣的慣例行之有年，且當天為市長公開行程，立委、議員及各政黨的市長、議員候選人都可以參加，市府也會接待介紹，過去到現在都是如此，沒有改變，行政中立原則仍然是市府處理此類事務的標準。

針對公務車共乘問題，秘書處副處長蘇盈瑜回應，市長公務車以市長為主要使用者，行程間偶發性邀請民代或友人於行程間共乘，尚無違反公務車輛管理要點。