KPMG安侯建業26日發布最新一季《創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，2022年第二季新創企業在8,421筆融資交易案件中，共募集了1,208億美元，創近六季最低。

2022年第二季度全球風險投資總量為過去六個季度創新低。持續不斷的俄烏衝突、高通膨和利率上升等環境因素，使得資本市場不確定性看不到盡頭，預計2022年第三季度風險投資可能會維持一定程度疲弱。

在大環境不確定因素下，美國創投相對表現亮眼，本季度完成三筆超過10億美元融資案，包括Epic Games（20億美元）、SpaceX（17億美元）、GoPuff（15億美元）。

歐洲地區多數獨立區域的創投投資量都出現下降現象，儘管如此，歐洲地區仍有相對大型案件，例如：德國Trade Republic（11.5億美元）、瑞士Climeworks（6.5億美元）、英國SumUp（6.267億美元）、克羅地亞RimacAutomobili（5.287億美元）和義大利Scalapay（5.24億美元）。

在亞洲地區則是連續第二個季度創投投資量下降，主要是受到中國大陸投資持續疲弱和相對小規模的融資案件；總部位於印度的Dailyhun是本季度亞洲最大的融資案件（8.05億美元），其次是總部位於中國大陸的新創CanSemi（6.718億美元）、香港新創BavariNatural Environment（6.3億美元）和總部位於印尼的新創Xendit（3億美元）。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示，由於高科技公司在資本市場表現不佳以及新創企業估值下調，IPO活動在2022年第二季度全面停滯；隨著估值下調現象，現金的保存很快的成為新創企業的首要任務，創投趨向更加保守且執行投資決策時會優先考量標的公司的獲利能力。