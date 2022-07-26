氣溫炎熱，又未降雨，赤柯山蓄水槽已見底。（李光濱提供）

花蓮持續炎熱，南區玉里鎮、富里鄉一度飆破41度高溫，當地金針花季將展開，但高溫加上無雨，山區花開寥寥無幾，赤科山民生用水也面臨窘境，赤科山社區發展協會總幹事李光濱表示，面對即將湧入數十萬人次遊客，用水量勢必大增，玉里鎮公所、自來水公司已先後到場勘查，初估架設自來水引管約需450萬元，希望能及時獲補助改善。

花蓮玉里鎮赤柯山已長達半個月未降雨，山區正在進行的簡易自來水工程卻只做到一半就停擺，眼看8月4日就要開始金針花季，但灌溉用水、民生用水都快要枯竭，如果再沒水用，恐怕花季將受到嚴重影響。

李光濱表示，赤柯山區約有60戶，半山腰有4個蓄水池，分別是100頓，與最大蓄水容量500頓，但今年氣溫爆表，赤柯山已超過半個月沒下雨，蓄水池已近枯竭，民生用水受影響，就連灌溉用水也缺乏，赤科山簡易自來水也遲遲沒完工。

玉里鎮代理鎮長江東成日前到赤科山視察簡易自來水設施，由於多年申請經費未到位，設施並未完備，已聯繫縣府協助，將先施作一小型工程，三通水管，經由三通提供到迫切用水的用戶。李光濱說，自來水公司昨天也到場勘查，初估費用約需450萬元，將提計畫分送花蓮縣府、經濟部水利署，希望能「一次解決」赤柯山水源問題。

花蓮玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山兩大金針山，有小瑞士農場美稱，在縣府補助下留花面積約70公頃，每年8月起有一個多月花期，吸引成千上萬遊客上山賞花，預料今年疫情暫緩，遊客仍激增。今年金針花季將在8月4日開鑼，面臨高溫與無雨的情況，目前金針花開約1成，赤柯山農民期待「及時雨」暫緩旱象。