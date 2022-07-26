Ford預計在2024年於歐洲推出9款電動車

面對電動車時代來臨，Ford宣布預計在2026年前投入共計500億美元，陸續於全球佈建電動車生產基地、電池模組研發中心等硬體設施，當中包含品牌有史以來佔地面積最大、技術最為先進的電動車生產園區「Blue Oval City」。同時，藉由全新電動車專責部門Ford Model e的成立，拓展電動車互聯網、前端軟體平台等不同全新技術的應用層次。這些嶄新策略與資源挹注，將促成Ford於2026年全球挑戰年產電動車超過200萬輛的目標，除率先問世的Mustang Mach-E、F-150 Lightning、E-Transit外，Ford更預計在2024年於歐洲市場總共推出9款電動車，展現多樣化的領域佈局。

Ford執行董事長Bill Ford表示：「我們反覆思索未來的樣貌，於此同時，也堅定地走自己的路，將藉這個非凡的機會向所有消費者展現Ford最出色的實力，引領汽車互聯與電動化欣欣向榮的新時代，並且為地球的健康做出真正的貢獻。」

在這波濤洶湧的電動車全新浪潮下，Ford並不急著盲從「棄油轉電」的產業轉型腳步，選擇在「燃油／電能」雙箭頭的積極佈局過程中，持續以超越同級規模的建設推演，逐步部署出足以從容應對「電能新浪潮」風起雲湧的堅強堡壘。當中最受矚目的，莫過於Ford與南韓電池生產商SK Innovation合資開發的美國田納西州電動車生產基地「Blue Oval City」以及肯塔基州電池工業製造園區「Blue Oval SK Battery Park」。

在這項投資案當中，Ford不僅投入了堪稱美國汽車製造商有史以來最大的一次性投資規模70億美元，同時「Blue Oval City」2025年正式啟用後，更將成為Ford品牌史上最大、最新的產線工廠。Ford執行董事長Bill Ford強調，「Blue Oval City電動車生產基地將在此一變革性的時刻，讓品牌引領美國向電動汽車邁進，並創造乾淨、碳中和製造的新時代，更將讓Ford製造出深受美國人喜愛的出色電動車，為美國繁榮作出貢獻」。

在Ford積極佈局下，「Blue Oval City」將成為未來F系列皮卡車及先進電池的生產重鎮，同時「Blue Oval SK Battery Park」電池工業製造園區更將垂直整合電池研發技術，藉此因應市場所需提供多元化的電池模組。完整的產業生態鏈建構，讓Ford足以在控制最佳成本的條件下，掌握未來品牌電動車供應的關鍵技術，成為Ford開展電動車版圖的深厚基石。

Ford計畫在2026年前投入高達500億美元的資金，加速電動組裝產線以及電動研發中心相關硬體設施的相關佈建。（Ford提供）

Ford在硬體投資與佈建規劃外，更針對組織結構進行調整，將品牌研發動能與資源共享的效益最大化，於2022年3月正式宣佈將旗下汽車業務正式拆分，將以專責燃油車業務的Ford Blue，以及首重電動車相關營運的Ford Model e兩大獨立部門，整合品牌「燃油／電動」雙箭頭並行的發展策略。Ford首席執行長Jim Farley指出，「市場對於我們的電動汽車，尤其是F-150 Lightning和Mustang Mach-E兩款車型市場反響熱烈，訂單需求不斷創下新的紀錄，但是我們的期望是，通過Ford+計畫，再次成為一個能夠改變世界、真正偉大的公司，這就需要我們的業務更加專注和聚焦。」為在電動車市場擊敗前仆後繼的對手，Ford品牌拆分業務之後所帶來的團隊專注度，將是攸關勝敗的最大關鍵。

Ford預計在2026年全球挑戰年產電動車超過200萬輛的目標，相當於全球銷量的三分之一，並預計到2030年進一步提升到全球銷量的一半；當中已成電動車銷售重鎮的歐洲市場，自然也是Ford積極佈局的核心關鍵，與此呼應的作為包含：宣布將在2024年於歐洲市場再推出7款全新電動車，除一般乘用車級距炙手可熱的中型跨界電動CUV、運動型電動CUV以及Puma電動版等3款全新作品，Ford也瞄準未來運輸物流業者轉型趨勢，計畫進一步推出Transit Courier、Tourneo Courier、Transit Custom、Tourneo Custom共計4款的電動新車。