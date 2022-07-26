投資人關注美聯準會升息的消息；此外傳出中國計畫解決房地產開發商的債務問題，將成立3000億房地產基金，提振了市場信心。

周二香港恆生指數收漲342.94點或1.67%，為20905.88點。國企股(H股)升108.10點或1.53%，為7185.19點。

內房股、物業股全面揚升，碧桂園漲14.3%，報3.72港元；旭輝控股升16.7%；金科服務升10%；旭輝永升服務漲8.7%。

阿里巴巴反彈4.8%，報104.4港元。該公司向港交所提出申請，將在香港的「第二次上市」改為與美國相同的「雙重主要上市」，促進在港交所的普通股與在美股掛牌的ADR相互轉換流通。阿里股價周一收盤跌2.5%，首度跌破100港元。

據外電報導，阿里在美電商平台業務未達標，擬調整成長計畫。

新東方在線升19.5%，新東方升8%。數據顯示，新東方甄選銷售，7月18日以來連四天維持在2000萬人民幣。