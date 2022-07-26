台中市工業區中午發生驚悚死亡車禍，一輛營業用大貨車疑似因視線死角、駕駛未注意，右轉時直接輾斃一名機車女騎士。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市工業區中午發生驚悚死亡車禍，一輛營業用大貨車疑似因視線死角、駕駛未注意，右轉時直接輾斃一名機車女騎士。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市工業區中午發生驚悚死亡車禍，一輛營業用大貨車疑似因視線死角、駕駛未注意，右轉時直接輾斃一名機車女騎士。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市工業區26日中午傳出驚悚死亡車禍，一輛大貨車在工業七路右轉時，疑似視線死角導致未注意到同向右側車旁有輛直行機車，不慎發生碰撞，擔任連鎖咖啡店女店長的33歲騎士連人帶車慘遭車輪輾壓，當場頭顱破裂命喪輪下，到院前已因傷重無生命跡象，搶救後宣告不治。警方正在釐清肇事原因與雙方肇責。

今天中午11時31分，63歲田姓男子駕駛營業用大貨車，在台中市工業區內，自工業區一路外側車道準備右轉工業區七路，33歲李女剛好騎機車跟在車旁，準備繼續直行工業區八路，大貨車右轉時與機車擦撞，李女連人帶車倒地，慘遭大貨車右側中斷車輪輾斃。

車禍現場女騎士的機車，遭大車輾壓後扭曲變形嚴重毀損，騎士安全帽也被輾破碎，慘不忍睹；李女經送往澄清醫院中港院區搶救後，醫院於中午12時24分宣告不治。李父接獲醫院通知趕至急診室，得知女兒搶救無效，當場痛哭失聲，哀痛逾恆。

中市警第六分局交通分隊初步調查，確認機車騎士、大貨車駕駛雙方酒測值為零，均未酒駕，車禍發生當時天氣晴朗、道路狀況正常，且事故地點有號誌、標誌標線設置正常。

田男向警方供稱，右轉時沒有看到在貨車右側直行的李女，疑似是因為車身高，A柱產生視線死角，才發生不幸意外；警詢仍將田男依過失致死罪嫌移送法辦，詳細的車禍事故原因仍待進一步釐清。