日前印度當地媒體披露，台積電與聯電將派員赴印度考察，可能討論在當地設廠的機會，引發市場熱烈討論，有專家認為，過去東南亞半導體供應鏈比較破碎，較難吸引台廠投資，而電動車市場是吸引台灣廠商的主要原因，如果設廠可能會以8吋或成熟製程的生產線為主。

Hindustan Times引述消息人士說法指出，台灣派代表團赴印度考察，是過去兩年印度兩次來台、多次開會討論的後續作法，雙方可能討論合作生產電子產品、醫療保健系統或汽車產業所需的晶片。

此外，消息人士也透露，代表團的成員包括台灣頂尖半導體製造商，包含台積電、聯電兩家大廠，透過此次訪問機會，台灣廠商能夠更加了解印度政府的半導體發展策略，廠商也能獲得第一手資料，有望加速磋商速度。台積電與聯電則以不評論市場傳聞回應。

報導提到，印度政府去年頒布的100億美元計畫，最高能提供50%的資金補助，期待能吸引全球半導體廠商投資，印度當局已確認能夠設廠的可能地點，不僅面積相當充裕，水、電力等基礎設施都相當完備。

中央社報導，台經院研究員劉佩真認為，印度的電動車市場商機是吸引台廠最主要的誘因，預期台廠若赴印度設廠應以8吋廠或成熟製程為主，過去東南亞市場，因半導體供應鏈比較破碎，較難吸引台廠投資。