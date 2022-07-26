新竹喜來登「采悅軒‧極品XO醬」不論料理拌煮或提味佐料，都能讓美味提升再升級。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹喜來登「鳳梨酥禮盒」選用台農2號土鳳梨，展現台式經典鳳梨酥的酥甜美味。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

國內各家飯店業者已提前展開中秋月餅銷售戰，新竹豐邑喜來登大飯店以客家文化與茶金概念結合，推出多款中秋禮盒，包含廣式月餅、流沙酥餅和鳳梨酥等，即日起至8月12日提供早鳥預購85折優惠，與民眾一起享受月下食茶的團聚時光。

新竹喜來登表示，今年中秋禮盒以「茶金」為主題發想，更與東方美人茶之鄉─峨眉鄉榮獲農委會評選五星製茶廠「徐耀良茶園」合作，將茶葉文化融入禮盒，並以民國時期結合日治、西方文化的茶金年代，打造「茶食樓」、「洋食樓」兩棟風華洋樓的中秋禮盒，與民眾一起品茶食餅。

新竹喜來登中秋禮盒包含廣式月餅搭配桃山皮月餅「茶食樓」、流沙酥餅「洋食樓」、「喜來登鳳梨酥」與「采悅軒‧極品XO醬」。

「茶食樓」內含川味椒麻、經典XO兩款廣式月餅，及4款結合茶香調和果香的日本黃金桃山月餅，烏龍桂圓、伯爵檸檬、抹茶杏桃、焦糖海鹽核桃，及徐耀良茶園「東方美人茶」三罐，每盒1680元。

「洋食樓」為經典流沙酥餅，裡層夾入濃醇流沙餡，口味包含奶黃流沙、奶黃鳳梨、巧克力流沙、抹茶流沙，每盒8入1050元。「鳳梨酥禮盒」選用台農2號土鳳梨，內含原味土鳳梨酥及柚香鳳梨酥各6顆，每盒680元。

「采悅軒‧極品XO醬」採用大量日本干貝、蝦乾、金華火腿與朝天椒熬煮製成，做為料理拌煮或提味佐料，都能美味再升級，每盒 3罐1200元。即日起至8月12日早鳥優惠85折，大宗訂購251盒以上8折，501盒以上75折，鳳梨酥禮盒、XO醬禮盒不適用折扣優惠，中秋禮盒訂購專線（03）620 6058。