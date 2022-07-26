2011年的3月11日的東日本大地震，隨後引發福島1號核電廠的反應爐熔毀事故，大量輻射物質擴散在周邊環境，電廠所在的大熊町與雙葉町成了首當其衝的核災中心區域。然而，經過11年的寒暑，雙葉町可望在今年8月底解疏散指示，也就是居民可以返鄉定居。

共同社報導，日本政府26日正式決定，8月30日凌晨0點，福島核事故後，被列為返家困難區域的雙葉町可望解除指示，時隔約11年零5個月後，原居民終於可以重新居住。雙葉町是福島第一核電廠的5、6號機組所在地，因此這項決定相當有指標意義。

經過持續除污工作與自然衰退，雙葉町多數區域輻射量已明顯下降，於是日本原子能災害對策總部才有此決定；另外，所發布的解除區域，是以JR常磐線雙葉站為核心，附近5.55平方公里的區域，不過仍然僅佔雙葉町總面積的15%，另外85%的範圍仍是返家困難區。

該町期望人口可以回復，目標是到2030年左右，使居民達到至少2000人，也就是核事故前的三成左右。

其他的再生區域，葛尾村、大熊町已於6月解除疏散指示。其餘的富岡町、浪江町、飯館村則在爭取明年春季解除禁令。關於重建據點以外的區域，政府力爭2030年前使希望返家的居民返回居住，但尚無具體眉目。