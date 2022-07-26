伊甸基金會26日在高雄市婦幼青少年活動中心為慢飛天使舉辦畢業典禮，家長與孩子互動。（伊甸基金會提供／林瑞益高雄傳真）

伊甸基金會26日在高雄市婦幼青少年活動中心為慢飛天使舉辦畢業典禮，由鳳山早療中心主任王政傑頒發畢業證書，孩子們在台上謝師恩。伊甸基金會鳳山早療的第一屆學生陳冠華也以校友身分到場給學弟妹鼓勵。

陳冠華從鳳山早療畢業，目前擔任一家國小的英文老師，他感謝過往許多師長的照顧，讓他有今日的成就。陳小時候因為早產缺氧造成腦性麻痺，在求學過程當中跌跌撞撞，由於資訊不足的關係，媽媽在冠華小時候不僅不敢帶冠華出門，更是對於教育資源求助無門。

當年伊甸進駐鳳山成立早療中心，冠華才有地方可以上課學習。陳冠華說：「在我的人生當中受到很多老師的照顧與幫助，所以我也想當一個老師，用我的生命經驗帶給更多小朋友溫暖與能量。」他也藉此勉勵在校生，「從哪裡跌倒從那裡站起來，也許會失敗很多次，但千萬不要放棄！」

伊甸基金會鳳山早療中心主任王政傑表示，早期療育需要集結眾人之力，採跨專業團隊的合作，尤其是照顧者和家長的投入與參與，才能讓成效發揮到最大；他邀請民眾幫助慢飛天使，邁向未來的成長之路。