民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文風暴，近日又因新竹棒球場品質不良挨批，負面聲量的外溢效應甚囂塵上。針對網路傳出「換堅」的可能性，民進黨立委高嘉瑜昨(25日)在政論節目《新聞面對面》形容，情況有點像「失速列車」，黨內憂心北北基桃竹會不會「一屍五命」。

高嘉瑜表示，難得看到國民黨可以罵民進黨罵得這麼血脈賁張、口沫橫飛，「我們當然對這件事是深自檢討，當然林智堅也希望(新竹棒球場)是光榮開幕、當作政績」；她認為，大家最不能接受的是，球員生命非常寶貴，卻為了政績欲速則不達，甚至傳出還沒驗收就開幕剪綵，她質疑：「林智堅是不是有點急了？」想透過開幕挽回年輕人的信心，還說：「是不是有臥底，怎麼會讓棒球場在這個情況開幕？」

高嘉瑜表示，林智堅從論文到球場爭議，內部傳出不同的聲音，「有一股勢力在醞釀換堅」，也有人鋪陳「好像立委鄭運鵬表現比林智堅好」，有這樣的聲音開始出來，加上《美麗島電子報》民調指出，有接近6成民眾認為若論文違法要換掉林。高嘉瑜憂心地說，民進黨北北基桃竹選情，會不會一屍五命？「我們這些乘客坐在後面，知道快要撞牆想要拉手剎車，可是列車長站在那一動也不動，我們也不知道該不該拉」。

高嘉瑜形容，這有點像「失速列車」，列車長在前面，乘客坐在後面，都知道快撞牆了，想去拉手剎車停止撞牆，但列車長就站在那一動不動，都不知道該不該去拉手剎車。現在感覺是有些人很心急，林智堅過去在新竹所做的事情是受到稱道，要完全抹煞是很難，但民眾會在一時情緒跟氣憤中，尤其離選舉非常近，很難理性沉澱下來回想政績，是會把所有問題都在論文跟新竹球場間打轉，國民黨就這樣打、熱血沸騰，如果不能及時止血，就讓這問題延燒，其他議題沒辦法出來，整個要強強聯手的北北基桃竹，可能就被這些事掩蓋。

高嘉瑜表示，相信黨內一直有在做民調，如果論文案可以就此打住，不擴及其他縣市選情，當然就到此為止；但看起來是愈演愈烈，「不管是棒球場或論文，民眾看的是政治人物的態度，能不能誠實面對錯誤並負責」。