台中市潭子火車站附近經營滷味攤的曾姓老板，24日深夜遭人持槍轟頭，經送醫搶救仍不治，該事件爆發後也讓許多綠營台中市議員抨擊台中市長盧秀燕。國民黨新北市議員葉元之今（26）日在臉書表示，綠營台中市議員這樣批評，「被打臉的是林佳龍，林佳龍執政時的台中，治安才是真正恐怖」，更抓出2016年的證據，引發討論。

葉元之在臉書上表示，台中發生槍擊案，民進黨台中市議員抨擊盧秀燕只會出一張嘴拚治安，市民只能自求多福，「但其實，綠營台中市議員開槍，被打臉的是林佳龍，因為隨便google一下，就可以發現林佳龍執政時的台中，治安才是真正恐怖，重大槍擊案及鬥毆案不斷發生」。

葉元之更拿出林佳龍在2016年的解釋指出，「台中是南來北往的門戶，很多消費行為在台中進行，尤其是特種行業，是台中經濟很重要的一部份，不能因為一些偶發的街頭衝突，解釋成治安失控」；葉元之拿出現在盧秀燕主政的台中市，打臉林佳龍的話，「現在在警方強勢執法下，台中市近年暴力犯罪案件逐年下降，今年上半年共發生20件，目前全數破獲，治安明顯比林佳龍主政時好很多，市民也都有感」。

因此葉元之痛批：「台中治安已變好，如果綠營台中市議員都認為市民得自求多福了，那林佳龍時期的台中市民，不就天天活在驚恐之中了。」最後葉元之也認為，「所以林佳龍等於是被綠營台中市議員變相認證的爛市長，難怪大輸盧秀燕21萬票，不敢再回台中，現在綠營自己人認證的爛市長跑來選新北市長，新北市民要睜大眼睛啊！」