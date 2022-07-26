行政院長蘇貞昌25、26兩天邀請民進黨新北市議員參選人，及新北市長參選人林佳龍到官邸舉行選戰策略會議，挨批行政不中立，新北市長侯友宜今(26)日也向蘇揆喊話，表示人民期待為政者保持行政中立；對此林佳龍回應稱這是假議題，並說若是侯友宜想向蘇揆請益，也會招待侯友宜。

林佳龍今天前往新北市三重，準備與新北市議員參選人拍攝定裝照，接受聯訪時表示，蘇揆是用中午休息時間自己出錢舉辦，事實上為了防疫，所有參加的人都沒有在現場食用便當，而是每人都帶一個便當走，這是假議題，其實不存在行政中不中立的問題，相信即便是侯友宜想向蘇揆請益，他也會招待。

而今天前來探班的立委蘇巧慧也說，政務官在自己的宿舍利用休息時間，自己掏腰包請大家吃一個便當，我不曉得這樣哪裡有問題，藍營如果要繼續追打這一題的話，要小心迴力鏢會回到前總統馬英九及國民黨主委朱立倫身上。

至於今日中午的便當會有聊些甚麼，新北市議員張維倩則透露，剛剛便當會有聊到一些選務，也包含組織、日後的廣告文宣以及政策的面向，另外也有非常多的議員提供地方選戰的輿情參考，包含要如何拉近跟民眾的距離、如何讓林佳龍可以深入基層，把選票鞏固起來，希望可以在新北來一個大翻轉。