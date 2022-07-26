新北市消防局為讓同仁在防疫的同時仍能自我學習，今（26）日以預錄方式推出法治教育課程，讓第一線同仁面對爭議時能做出正確處置，加強執行勤務效率以及安全性。

消防局表示，除了救災救護天職，在疫情之下，為持續推動公務員廉能觀念與法治素養，讓同仁能兼顧防疫，今以預錄方式錄製今年「公務員應具備法律常識專業宣導」主題法紀教育影片，並邀請局長黃德清開場引言，並感謝防疫期間同仁們的辛勞。

黃德清說，消防局全體同仁積極投入防疫工作之餘，依舊能夠自我學習，持續充實相關法令知識與經驗，才能面對平時勤務挑戰，秉持新北消防局核心價值「專業」、「廉潔」、「效能」及「服務」，期許同仁積極任事，獲取社會肯定，建立專業、廉能的形象。

消防局此次邀請衛福部政風處科長劉憲宗擔任講師，分享職場中較為常見違法態樣，如刑法詐欺罪、偽造文書罪、公務侵占罪、妨害電腦使用罪及貪污治罪條例賄賂罪等。

消防局指出，盼藉由講授法令和實際案例的分享，讓第一線執勤的消防同仁在面對爭議狀況時，能做出適法、正確的處置，避免因錯誤理解或不諳法令而茫然無措，甚至有誤觸法網的可能。