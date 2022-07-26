大陸氣質女神劉詩詩和吳奇隆結婚7年育有一子「步步」，雖然已為人妻人母，仍保有仙氣美貌和纖細身材，近日她一改清新高雅形象，以全身黑的暗黑系風格入鏡，完美詮釋酷帥性感氛圍，氣場全開。

劉詩詩近日替時尚雜誌《嘉人 marie claire》拍攝封面和寫真，一改過去清新氣質，畫上深紅色唇妝和深色造型，詮釋暗黑性感風格，只見她穿上緊身長褲，側面全是洞，纖細S曲線全都露。

劉詩詩化身暗黑系女王。(圖／取自嘉人微博)

劉詩詩完美詮釋酷帥性感風格。(圖／取自嘉人微博)

另外她把毛衣拉成平口，胸前白皙春光外洩，渾圓美乳若隱若現，好狀態完全看不出已是1個孩子的媽，網友看了都驚呼「太魅惑了」、「臥槽血槽空了」、「哇！現在是辣妹一姐」、「姐姐的腰奪人的命」、「這是什麼絕世大美人」。

劉詩詩和吳奇隆結婚7年依舊幸福和樂，不過近來屢遭衰傳婚姻遇7年之癢，被爆將官宣離婚，讓吳奇隆也忍不住發律師函、秀婚戒，夫妻倆更共同聲明「我們一直都很好」大動作澄清，而粉絲也都相當氣憤，不過她懶理傳言，近日宣布接拍古裝新戲《一念關山》，和劉宇寧搭檔，讓不少人都相當期待。