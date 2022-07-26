水牛泡在水中消暑的憨呆模樣，令遊客直呼「超可愛」。（張毓翎攝）

台南市柳營區「老牛的家」專門收容老牛，怕熱的水牛，夏天常要泡水降溫，連日晴朗炎熱的高溫天氣，管理人員把水牛牽到水池旁，讓牠們自行走進池中，泡水消暑氣，只見牠們一動也不動，不知在發呆，還是享受這舒適一刻，呆呆的模樣，令遊客直呼「超可愛」。

為體恤年老退役耕牛多年奉獻，並能安養終老，台南市政府於2009年在德元埤荷蘭村旁建置「老牛的家」，有如「老牛安養中心」，專門收容老牛，也讓遊客有機會重溫純樸農村風情，現在共計收養5頭牛，其中2頭為黃牛「福生」、「博吉」，另3頭為水牛「緣圓」、「修福」、「修慧」。

園區管理員表示，園區早上8點營業，他們人員一上班，便會把牛舍裡頭的牛，牽至戶外大草皮，讓牠們吃牧草，最近天氣炎熱，又稱「赤牛」的黃牛，因為耐熱、不愛水，等牠們吃飽後，人員就會把黃牛牽到樹蔭下休息，直至下午再牽牠們出來覓食。

管理員說，但水牛很怕熱，讓牠們在外面曬太久，水牛會像狗狗般吐舌頭喘氣來降溫，這幾天各地飆高溫，昨日這裡白天氣溫也高達31至35℃，便會減少水牛在外頭覓食的時間，並將牠們牽至水池休息，涼一下，水牛泡在水中，好像在泡澡一樣，讓來參觀的民眾覺得十分新奇。

「老牛的家」設置牧草區、2個水池，管理員說，水池如同牛上廁所的地方，所以園區雖然養牛，但聞不太到任何刺鼻臭味，草地綠油油一片，令人自在愜意，而水池的水可用來牧草施肥，新的水源從德元埤水庫挹注，並固定時間清池、曬池和補給新水源。