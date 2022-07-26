林俊傑（JJ）睽違3年將舉辦《JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會》，除了首站新加坡，台灣場確定12月3日於桃園國際棒球場登場，後面確定場次還有馬來西亞等地，他開心表示：「沒想到一轉眼，就在籌備出道20週年的巡迴演唱會，感覺這一路來有點夢幻，所以希望把這次的演唱會打造成屬於歌迷的一個夢幻旅程。」

海報視覺也於社群公開，整個主視覺色調使用了JJ與歌迷間專屬的紫色，壯觀的背景則是藝術家結合《JJ20》演唱會舞台的元素，運用3D CGI 技術設計，為JJ打造這20年來的旅途。而迎面而來的JJ，不僅代表著這20年來堅持走在這條路上，也是他歸向舞台的步伐。此外，視覺畫面呼應JJ出道的首張專輯《樂行者》封面，意味著出發的起點，同時也象徵著JJ對於音樂的初衷，而當初身後的月亮，成為了JJ與歌迷之間超越時空的蟲洞。

《JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會》今（25日）揭曉首場將於11月4、5日連2天在新加坡國家體育場登場，緊接著在12月3日在桃園國際棒球場、12月18日是吉隆坡武吉加里爾國家體育場，20年歲月，因疫情睽違3年的全新巡演，JJ表示已經準備好再次重返舞台，更多演唱會訊息可鎖定JFJ PRODUCTIONS ／ 林俊傑 JJ LIN 官方社群。