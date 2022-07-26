為加速地方產業升級轉型，台南市持續推動「地方產業創新研發推動計畫(SBIR)」，2022年度計畫採全面線上申請，凡設籍台南市，符合中小企業認定的公司、商行、分公司、工廠等皆可提出申請，每家廠商補助上限最高可達100萬元，共同研發者，每案最高可申請200萬補助款項，主題式聯盟每案最高可申請500萬補助款項，預計8月15日至9月15日受理申請。

台南市長黃偉哲表示，本市自100年開始推動地方產業創新研發計畫至今，累計補助逾800家企業投入研發，總補助金額達5.9億元、帶動成立新公司79家、增加就業2700人，透過計畫降低營運成本8.7億元、累計獲得專利625件，並帶動中小企業投入研發經費近16億9882萬元，促成產學合作達1.3億元，累計帶動逾85億元的產值。

黃偉哲進一步表示，去年度首次推出「主題式聯盟」，成功推動以大帶小經驗傳承，今年度亦將持續辦理，希望藉由產業上中下游及跨領域結盟，確定產業標準、擬定技術規格，擴大整體產業量能，以「母雞帶小雞」的方式，帶動中小企業發展智慧升級(5G)、智能應用(半導體)等科技技術，並透過計畫給予中小企業實質幫助，分攤研發過程中的負擔，讓中小企業、傳統產業也能勇於做研發，開創新商機。

台南市經發局長陳凱凌表示，今年度計畫以時下最夯的5G與智駕漫遊、時尚與食藥、數位轉型、智慧綠能(含環保)、創新事業等產業為主軸，希望透過主題性地引導協助企業掌握創新關鍵、激盪創新能量，進行服務創新發展新商業模式，並且帶領臺南產業活化產業價值，振興經濟發展，相關申請方式請詳閱計畫網站(https://reurl.cc/g2yd0V)，如有任何諮詢服務需求，歡迎電洽06-363-6919計畫專線諮詢。