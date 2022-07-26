近年屏東縣政府致力改善各鄉鎮老舊公園，26日大鮪魚航海樂園東港兒童公園完工啟用，將提升民眾更優質公共空間品質，強化地區環境機能性，使公園不只是提供在地居民休憩場所，更能成為包含成人體健機能、生態教育及親子共享的全方位新據點。

屏東縣長潘孟安參與開幕儀式後，一一參觀公園內的各項設施，並與小朋友們玩得不亦樂乎，潘開玩笑地說，孩子們玩得滿身大汗，晚上一定倒頭就睡，家長們就輕鬆多了。

潘孟安表示，縣府致力推動一鄉一特色的共融遊具公園，有別於以往罐頭遊具，讓孩子們擁有自己的表意權，想要什麼設施都由孩童們自行決定；東港兒童公園特別設立全台第一座具有燈光及音樂的盪鞦韆，另外，也將在8月發行特色遊具觀光護照，讓大小朋友到各鄉鎮共融公園都能留下滿滿回憶。

東港兒童公園位於東港鎮船頭路，是一個融入地方特色亮點的共融式遊戲場，基地面積6800平方公尺，緊靠東港第一排水南端，附近周邊為住宅社區，並比鄰東港高中及幼兒園，交通位置相當便利，期待未來能成為兒童們的遊戲天堂。