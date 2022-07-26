林志穎22日駕駛特斯拉載兒子，行經桃園市蘆竹區中正橋時撞上分隔島，車子起火燃燒，所幸被路人及時救出逃過一劫，身體及臉部多處骨折的林志穎被送往林口長庚醫院，在加護病房觀察靜養至今，老婆陳若儀前天透露林志穎每天狀況都有進步，弟弟林志鑫及經紀人25日開記者會，指出林志穎已逐漸好轉、意識是清楚的，也能夠進行簡單對話，今（26日）傳出好消息，已完成第一階段手術，明後天還要進行手術，如果順利完成可說是度過這次難關。

根據《TVBS》報導，林志穎今（26日）完成肩膀骨折治療，手術過程耗時4、5個小時，據知情人透露手術過程非常順利，雖然前方骨頭有點碎裂，但復位還算漂亮，預計半年內就能恢復正常生活，明後天似乎還要進行顏面骨手術。

林志穎車禍一事引發外界高度關注，林志穎弟弟林志鑫表示，「二嫂（陳若儀）和我有嘗試與志穎對話，想要瞭解事情發生的經過，但志穎目前的身體狀況仍無法將發生的經過拼湊起來，我想，要等到志穎身體狀況更好些，才能與相關單位進行說明了。也請社會大眾不要再繼續討論或揣測事發的經過」。

林志鑫也代表家人說明這段時間的心路歷程；「第一時間，二嫂接到熱心民眾打來的電話，也和Jenson聯繫上，但未能聯繫上志穎，我們帶著忐忑的心情，隨著二嫂來到醫院後，才確定了這個令人難過的事實，看著這幾天二嫂不眠不休，堅強守護著志穎，我們兄弟姊妹們也都作為她的後盾，共同扶持與依靠」。他請大家尊重傷者與家屬，審慎過濾網路上許多不實報導與臆測，「對我們家人來說，志穎和Jenson能平安才是最重要的」。