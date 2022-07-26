今年是「九二共識」30周年，大陸官方26日在人民大會堂舉辦「九二共識」30周年座談會。（吳泓勳攝）

今年是「九二共識」30周年，大陸官方26日在人民大會堂舉辦「九二共識」30周年座談會，由大陸全國政協主席汪洋出席主持。他表示「九二共識」之所以重要，在於明確兩岸關係的根本性質是同屬一個中國，並非國與國關係，也不是一中一台，而「九二共識」承載兩岸民眾交流發展合作的期盼，是民心所向與大勢所趨，正因有廣泛民意的支持，「九二共識」才有旺盛的生命力。

汪洋表示，以和平方式實現統一是解決台灣問題的第一選擇，願意以最大誠意最大努力爭取和平統一，為和平統一創造廣闊空間。但他也提到不承諾放棄使用武力，保留一切必要措施的選項，但針對的是外部勢力與少數台獨而絕非大多數台灣同胞。

汪洋強調，不要低估中國捍衛國家主權領土的意志與能力，台灣同胞要深刻了解到「統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住」，要做堂堂正正的中國人。

而在「九二共識」的30年實踐啟示下，汪洋指出，兩岸中國人有能力、智慧解決自己的問題，是血濃於水的一家人，家人之間有些分歧是正常，但沒有解不開的心結，只要想著大家庭的前途命運，其他問題都可以商量著辦、都可以找到求同存異的方法，而「九二共識」就是求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異。

「九二共識」30周年座談會除汪洋之外，另包含出席的大陸國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍等6人也進行講話。