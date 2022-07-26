桃園市47歲張姓男子26日早上駕車行經桃園區三民路，在民權路口恍神撞上燈桿後翻車。警方獲報趕往，發現張男宿醉後酒精未退，酒測值0.2毫克，已觸犯公共危險罪，依法送辦。

桃園警分局指出，26日11時許，張姓男子駕駛自小客沿三民路行駛，於三民路與民權路口，因一時恍神自撞路旁燈桿後側翻在車道上。桃園警察分局景福派出所員警獲報立即趕救援，幸好張男僅臉部受輕微擦傷並無大礙，經實施酒精測試，測試值為0.20毫克，已觸犯公共危險罪。張男表示，25日晚和公司同事吃薑母鴨時喝了點啤酒，因平日不飲酒，感到有些頭暈，一時恍神就撞上燈柱了，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾若飲用含酒精飲料後，切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全，警方必貫徹酒駕零容忍政策，加強取締酒後駕車，民眾切勿以身試法。

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