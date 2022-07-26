頂新和德食公益計畫捐助「頂新福氣冷藏庫」擴大了物資捐贈種類，讓關懷戶能夠領取。（頂新提供／吳建輝彰化傳真）

頂新和德文教基金會邀請民眾捐贈物資給高慈總。（頂新提供／吳建輝彰化傳真）

高雄慈善團體聯合總會設立物資轉運中心，整合物資配送偏鄉弱勢家庭。（頂新提供／吳建輝彰化傳真）

頂新和德文教基金會的「食食刻刻與愛同行-食公益」，是全台首創結合飲食與慈善公益的捐助計畫，歷年來捐贈超過50公益團體，累積獎助金超過3000萬，今年總獎金高達新臺幣192萬元，而原本徵件只到月底，主辦方今宣布將延長到8月12日，歡迎所有公益團體報名。

頂新「食公益」捐助計畫，邀請食品、媒體、社福領域專家擔任評審，評選報名中具發展性、高執行力的計畫，幫助社福團體推展飲食相關的服務方案，並透過各社福團體創造弱勢族群的工作機會，讓他們可以自力更生，邁向自立。

基金會表示，今年報名的像是「高雄慈善團體聯合總會」，在高雄地區有34個服務據點，除了提供急難救助金、港都獎學金助二代脫貧，更成立「阿福食物銀行」，將物資整合配送偏鄉弱勢家庭，更開設「惜食料理課程」，邀請案家學習用最簡單的方式，來料理食材。

另外過去「高慈總」以「頂新福氣冷藏庫」項目投件，申請入選頂新和德文教基金會的「食公益」捐助計畫，「頂新福氣冷藏庫」的出現擴大了物資捐贈種類，以往關懷戶只能獲得乾貨物資，後來也能夠領取蔬菜水果，滿足餐食營養所需。

基金會說，創辦人魏應充希望基金會能秉持台灣共好精神，幫助中小型社福團體自立經營，過去已經捐助超過50間的社福團體，累積捐贈3000萬元以上，間接接受幫助的對象更是超過300萬人次以上。

基金會強調，獎助的社福團體不限種類，包括服務長輩、身心障礙、高風險家庭以及街友等，評比的內容包括計劃特色、資源運用、創新、影響力等，另外也有像是偏遠地區的特殊加權分數，希望能夠幫助到真正需要幫助的人，幫助能給他們重生與自立的勇氣與力量。