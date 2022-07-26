台灣人口老化嚴重，失智症比率隨之上升，雖然目前無法治癒，但可透過藥物與復健，延緩惡化；南投醫院職能治療師張緯珊指出，復健醫療科技進步可提升復健效率，讓大腦重新學習透過不同的神經通路，取代受損神經執行任務，逐漸恢復基本的生活技能。

南投醫院復健科引進結合電腦遊戲的先進設備，其中，藉由操縱機械臂特殊設計的裝置，可訓練轉開罐子、用鑰匙開門、拿杯子倒水等日常生活的手部動作，配合可調整難易度的電腦遊戲，讓復健過程遊戲化，並提供多種感官刺激，讓患者更有動力和樂趣，去執行高度重複、密集、具挑戰和激勵性的任務，經過執行特定且大量正確的重複訓練，建立新的運動程序，讓大腦重新連接產生動作，促進大腦學習運動和認知技能。

另外，還引進一套智能動作控制與反應力認知訓練光盤系統，光盤設有重力感應器、紅外線偵測器，配合LED、微型振動馬達、蜂鳴器等聲光震動效果，依不同情況產生相對應的回饋。

藉由顏色配對與記憶的互動功能，訓練反應力、注意力、協調力、記憶力及上肢和手功能，系統軟體可顯示即時訓練狀況，讓治療師依患者能力，調整適宜的速度、數量及難度等參數，才不致因太難讓人想放棄，太簡單又達不到訓練效果，讓患者不斷突破自己，循序漸進達成個別化的後續療程，達到利用數位科技與健康醫療結合的數位健康（Digital Health）照護精神，優化復健治療效果。