有人因股市發家致富，也有人慘遭割韭菜，甚至傾家蕩產！日前一名專職在家帶孩子的人妻，為了減輕丈夫的負擔，透過當沖賺零用錢，沒想到後來被金錢蒙蔽雙眼，「走錯1步」就慘賠30萬元，而眾多網友看完她的遭遇後更發出警訊，呼籲大家投資時如果碰到某些狀況，一定要特別小心。

人妻在臉書社團《靠北婚姻2.0》中發文訴苦，她透露，去年辭去工作在家專職帶小孩，為了減輕丈夫的壓力，一直以來都有投資股票，也幸運地小有收穫，後來在臉書當沖社團被加到Line群組，沒想到，這一步竟是惡夢的開端。

起初，這個當沖群組看似相當正常，大家都熱衷地分享各種股票和討論當沖操作的方法，但一周後版主卻突然宣布關閉群組，並邀請所有人去另一群組「操作虛擬貨幣投資」，人妻當下並沒有多想，便跟隨大家的腳步，也確實成功地賺到零用錢，「覺得未來充滿希望，我也可以幫忙生計」。

不過快樂的日子並沒有持續太久，人妻很快就嚐到心碎的滋味，「小賺後緊接而來就是大賠，1分鐘不到就賠了30萬，毫無轉折」，一年來辛苦攢下的存款全數賠光，讓人妻感到崩潰，直說「很氣自己，很想撞牆」。

而事後人妻也立即向丈夫坦承，沒想到不但沒有遭到責罵，丈夫還安慰她「錢再賺就好」，讓人妻聽了更是愧疚地說，「沒上班還賠這麼多錢，非要碰自己不懂的東西，利益薰心、鬼迷心竅！現在每天看到他（丈夫）都有想哭的感覺，太對不起他了」。

貼文曝光後引來網友熱議，認為人妻真的是嫁了好老公，不過也有許多人留言提醒，「你不是投資失利，是被詐騙了」、「這種詐騙手法已經好多年了，如果這麼好賺，他幹嘛還上網拉會員或同伴」、「這種會用假網站讓你看到有賺錢，誘使你投資更多，但一毛都領不出來」、「這個是詐騙集團！假藉投資股票，報的都是當天高點股票」、「不知道有多少人因為這個賠得家破人亡」、「會叫你操作不懂的博弈投資網都是詐騙」。