中機站追查越南茶佯裝高山茶賣案，查獲南投黑心茶行及茶廠大賺黑心錢。（中機站提供／陳淑芬台中傳真）

中機站追查越南茶佯裝高山茶賣案，查獲南投黑心茶行及茶廠大賺黑心錢。（中機站提供／陳淑芬台中傳真）

台北市衛生局抽驗1家茶行的高山茶，經DNA鑑定赫然發現是「境外茶」，中機站查獲草屯鎮楊姓茶行老闆以越南茶偽裝成鹿谷烏龍茶及杉林溪茶販售，並以每斤125元賣給仁愛鄉製茶廠林姓老闆，林竟偽裝成高山茶，每斤1920元轉賣給該台北茶行，賺取逾15倍暴利。全案已清查出20多名被害人，楊及林被依詐欺等罪嫌送辦。

台北市衛生局抽驗台北1家茶行所販售的阿里山高山茶，透過農委會茶業改良場DNA鑑定，赫然發現竟為「境外茶」，經食藥署告發南投縣疑有多起以「境外茶」混充台灣茶販售案件，南投地檢署檢察官指揮調查局中部地區機動工作站，會同食藥署及衛生局自去年11月起展開偵辦。

中機站即展開溯源調查，發現該台北茶行的阿里山高山茶貨源是來自南投。在草屯鎮開茶行的48歲楊男，以越南茶偽裝成鹿谷烏龍茶及杉林溪茶對外銷售，仁愛鄉40歲林姓製茶廠老闆以每斤125元低價向楊男採買越南茶後，轉手佯裝是阿里山高山茶，即以每斤1920高價賣給該台北茶行，賺取逾15倍暴利。

中機站向南投法院聲請搜索製茶廠及茶行等5地，至今年6月間共發動6波搜索行動，分別在仁愛鄉製茶廠查扣混充阿里山高山茶的越南茶，並在草屯鎮茶行查扣以越南茶偽裝成鹿谷烏龍茶及杉林溪茶等茶葉商品百餘包，經約談林、楊及多名員工調查，已清查出20多名被害人、不法所得有十多萬元。

檢察官偵辦後認為林及楊男涉有詐欺及商品原產國為虛偽標記等罪嫌，分別交保候傳，並持續指揮中機站擴大偵辦中。