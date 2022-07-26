宜蘭縣三星鄉長李志鏞表示，此賽事串連鄉內知名景點，讓跑者體驗特色美食卜肉、三星蔥捲等及人文風情。（吳佩蓉攝）

26日三星鄉公所舉辦記者會，邀請全台跑者到三星鄉共襄盛舉。（吳佩蓉攝）

報名者即獲高CP值的贈品，有機能排汗衫、運動短褲、運動毛巾、運動頭巾、三星冠軍米、完賽獎牌、成績證書、完賽餐點等，讓跑者除挑戰自我體能外，還能滿載而歸。（吳佩蓉攝）

因疫情逐漸趨緩，宜蘭縣第3屆「三星安農溪馬拉松嘉年華」在2022年12月4日上午6時30分將熱情開跑，並配合國內振興旅遊及推廣在地觀光，26日三星鄉公所舉辦記者會，邀請全台跑者到三星鄉共襄盛舉；鄉長李志鏞表示，此賽事串連鄉內知名景點，讓跑者體驗特色美食卜肉、三星蔥捲等及人文風情。

三星安農溪馬拉松嘉年華，規劃全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里及休閒組5公里共4個組別，賽事路線將串連鄉內各重要景點，沿途行經天送埤火車站、破布烏彩繪堤防、蘭陽發電廠、安農溪河畔、落羽松秘境、安農驛站、分洪堰公園等。

另也針對初次挑戰全馬的選手，大會規劃可選購「初馬獎」，為自己留下光榮回憶，賽道途中更有熱情啦啦隊及特色美食補給站，如卜肉、滷味、三星蔥捲、當季水果等，讓跑者把三星特色美食及人文風情一次網羅。

去年有近3000名跑者參加三星「蔥（衝）一波」安農溪馬拉松，獲得當年度馬拉松賽事運動筆記跑者評比第2名的殊榮；今年延續第2屆的好口碑，報名者即獲高CP值的贈品，有機能排汗衫、運動短褲、運動毛巾、運動頭巾、三星冠軍米、完賽獎牌、成績證書、完賽餐點等，讓跑者除挑戰自我體能外，還能滿載而歸。

跑者周小姐說，安農溪馬拉松沿途風景很漂亮，都在11、12月舉辦，天氣非常舒適，路線也較其他場馬拉松平緩，建議如想挑戰初馬或半馬的跑者非常適合，周表示會想報名此場，因聽說全馬爬坡路段取消，如想破PB個人成績的話，參加此場應是不錯的選擇。

鄉長李志鏞表示，三星安農溪已連續5年得到全國評比第1名的河川，第1屆舉辦馬拉松也獲得好評，第2屆更得到網路運動筆記評比全國第2名的佳績，這次更用心籌畫，希望透過全國性活動，打響三星鄉的知名度，真正邁入觀光的大鄉鎮。