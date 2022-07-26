來自桃園的博愛車隊舉辦第15屆單車環島，9天總騎乘里程945公里，其中最年長的是80歲總監陳秀吉，並首度有2名視障者加入，日前行經花東縱谷，並跳島暢遊綠島，老中青少世代同遊，一起圓了單車環島壯遊的美夢。

桃園市博愛車隊由熱愛自行車運動退休族群組成，成員來自各行各業，這次的單車環島，由隊長大白鯊劉炳祥、總監陳秀吉及電助車贊助商簡榮坤帶領近百人，於7月16日清晨5：30從在桃園市風禾公園集合出發，有子女帶著孫子全家人到場為阿嬤加油。

第3天騎行花東縱谷，由台東蘋果車隊迎接領騎，參觀暑假最夯的熱氣球嘉年華華會，第4天乘船跳島到綠島，第5天挑戰壽卡「天堂路」，騎行南迴公路，當時氣溫破表高達38度，還好有當地熱情民眾熱情加油打氣美麗的風景，使大家努力向前行。

這次環島活動有12對夫妻檔，還有阿公、阿嬤帶著國中畢業的孫子來完成環島夢，最年長的陳秀吉今年80歲，參加車隊環島有14次，其中一次未參加是因為得大腸癌而住院治療，現在已經超過10年，經醫師診斷表示已脫離危險期。

主辦單位表示，這次環島結合老中青少世代同遊，還有展翼協力車協會祕書長黃世雲帶領志工協助視障朋友完成夢想，令人佩服！