台北市長柯文哲接受網路專訪，首度承認「突然」取消重陽敬老金發放「是錯的」，並甩鍋給當時提出意見的前社會局長，也是柯文哲台大學生許立民，稱「事情是你惹出來，結果你就跑掉」，許立民表示，社會局長是政務官，為自己的政策負責，並感謝7年來柯P和市府願意無懼民意的壓力，力挺這樣的政策。

柯文哲今接受資深媒體人黃暐瀚網路節目「鄉民好瀚」專訪，稱停發重陽敬老金當時由許立民提出，沒想到後來許立民不幹了，柯連任時要求許留下當副市長，解決這個問題，但他就逃回台大了，留下他的老師（柯文哲），來面對這個老人的指責。柯文哲並坦言，突然取消重陽敬老金就是錯的，因為手段太激烈。

記者致電許立民，許稱忙碌一天才看到新聞，表示「我還是要感謝7年來柯P和市府願意無懼民意的壓力，力挺這樣的政策」，許也回憶起當初取消重陽敬老金的漫長過程中，從一開始面對社會與論及部分人誤解反彈，到面對議會猛烈質詢的砲火，最後堅持表決提出覆議，甚至是提請行政院解釋，「市長幾乎用盡了所有可能的方式，堅守我們當初所相信的價值。」

許立民也感慨，雖然最後的結果還是不敵議會多數人的決定，在選票最大化的政治生態下，堅持這樣的政策本來就不討好，「但是我永遠記得，2014年『我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代？』的競選承諾，一次性的普發重陽金，終究無益於生養照顧。」