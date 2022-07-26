《飆舞士林》融合歷史和時事，還有同志大遊行橋段。（李欣恬攝）

《飆舞士林》以舞劇訴說士林地區從日治時期到現代的故事。（李欣恬攝）

從日治時期跳到穿旗袍，再從穿旗袍跳到戴口罩，台北表演藝術中心開幕首檔自製節目《飆舞士林》，訴說士林地區從日治時期到現代的故事，導演劉若瑀表示，「這是一齣為愛而跳的舞劇，呈現了台北的歷史變化，還有愛的各種面貌。」

劉若瑀表示，演出地點在士林夜市的北藝中心，她以前就讀文化大學，對士林夜市一帶十分熟悉，「我年輕時就是在士林夜市約會，對士林夜市有一種期待，希望可以再現繁榮。」

《飆舞士林》由8段故事組成，時代從日治時期跨越到當代，有青澀小情侶、戰爭相擁的老夫妻、美國大兵與俱樂部女子、上班族男女、夜市鬥舞場、同志大遊行以及口罩時光，以舞劇形式呈現，演員林家麒則飾演一名時空旅人，是推動劇中情節發展的關鍵角色。

舞蹈內容由國標舞名師楊廣正擔任編舞，他表示國標舞和劇場元素碰撞，關於畫面的想像和身體的使用方式，都需要磨合和統整，「我們慢慢地走到戲舞合一，讓國標舞不再只是充滿技巧的運動競技項目，從指尖到腳尖，處處都是情感，時而激情昂揚、時而纏綿性感，以淋漓盡致的腳法與身體律動，引領著劇情的前進。」

音樂統籌王希文表示，音樂使用了流行音樂還有歌謠，「不管是詞曲的意境或情感，都有時代的記憶和文化延伸，為了配合劇情的時代，選擇有意義的歌曲，希望大家一聽就能觸動記憶，重新建立與時代的關聯。」演出將於8月5日至7日，在台北表演藝術中心球劇場登場。