新北市鶯歌清潔隊李姓前隊長2014年因罹患癌症，需要支應醫療費用，同年10月起接續找來9名人頭，充當清潔隊短期進用人員，並提供每人4000餘元報酬，2年多來詐領市府約412萬餘元。新北地院合議庭審酌，涉案6人均已繳回不法所得，並認罪，依違反貪汙治罪條例，判處李男2年徒刑、緩刑5年，其餘5人1年至2年不等徒刑、緩刑5年。

判決書指出，李男2014年至2017年間擔任鶯歌區清潔隊長，負責管理短期進用人員事務，他得知罹患癌症後，為籌措醫療費用，接續聯絡4名友人，充當人頭擔任短期進用人員，而4名友人也接續找來5名家屬充當人頭，以此獲得4000至5000元不等報酬。

李男事後偽造9名人頭的打卡出勤紀錄，待環保局專案人員將薪資匯入9人帳戶後，李男再要求友人將詐得薪資扣除報酬後，直接匯入他的帳戶或是提領現金交付給他，2年多來詐領約412萬4999元。

合議庭認為，李男身為為公務員，不知廉潔自持，竟邀請友人擔任人頭詐領薪資，已對公務員的廉潔形象產生損害，不過考量涉案6人都坦承犯行，且繳回全部犯罪所得，犯後態度並非惡劣，考量被告犯罪動機等，判處李男2年徒刑、緩刑5年、褫奪公權5年，其餘5人1年至2年不等徒刑、緩刑5年、褫奪公權3年。全案可上訴。