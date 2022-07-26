美國前國土安全部長納波里塔諾今天強調，沒有一個國家的政府可以在沒有國際合作夥伴合作下，來保護自己的國土和國家的安全，若想維護境內安全，跨國界、跨時區的合作是重要關鍵。美國政府非常重視台灣的參與，合作夥伴彼此分享情資，共同對抗安全威脅與危機，會讓彼此都更安全。

納波里塔諾今天在「凱達格蘭論壇，2022印太安全對話」以視訊方式發表專題演說，她詳細說明國土安全部的成立過程及業務方向。她說，她是在歐巴馬擔任美國總統任內出任國土安全部部長，在全球120多個國家設有辦事處和業務單位，主要在保護美國免受國土和天氣等所有安全上的威脅。

她說，在美國發生911攻擊之後，美國政府認為，沒有一個國家的政府可以在沒有國際合作夥伴密切合作的情況下，來保護自己的國土和國家內部的一切，因此，與其他盟友和合作夥伴建立夥伴關係，對美國來說是正確的方向，亦即和盟友合作來保護自己。

納波里塔諾引用美國海岸警衛隊「隨時準備著」的座右銘表示，因應未來的挑戰，隨時都要做最好的準備，在911事件後，美國嚴格執行的運輸安全，並在航空安全社群分享資訊，防患於未然，這項作法能取得成功，就在美國與全球夥伴及盟友的共同努力。

在亞太地區的安全議題上，她說，有些威脅是國內環境所獨有的，像是美國不斷上升的槍枝暴力，有些威脅則具有國際性質，像是俄羅斯入侵烏克蘭，造成全球性的影響，包括食品成本上漲、燃料價格飆升、通貨膨脹等。除此之外，當前另一個危機則是由地球暖化引起的氣候變化，造成水平面上升、天氣劇烈變化等等，這些都威脅到糧食安全和供應鏈。

納波里塔諾呼籲學術界、私營部門和政府所有人，必須齊心協力減緩全球氣候暖化，並努力提高對氣候變化的適應能力，這都是負責的政府在應急危機時必須考慮的問題。

因應這些安全威脅，她認為，關鍵就在於合作，通過全球合作夥伴關係，可以讓我們更早了解貨物的全球分銷、新技術和預測和貨物的流動，以及產品供應鏈的所有信息，以免於供應鏈中斷和延遲。

但她也認為，這樣的合作必須基於互相尊重與信任，當我們跨越國界、時區，共同分享資料、分享執行、分享威脅情資，來對抗安全威脅與危機，我們就會更安全。「這不僅限於亞太地區，世界其他地區也是如此」。

她說，美國政府非常重視台灣的參與，台美執法單位彼此分享所需要的資訊，這樣的雙向互動，也強化了彼此的共享價值及夥伴關係。