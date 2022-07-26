桃園市長候選人林智堅的台大國發所論文涉及抄襲，民進黨要求台大社科院長蘇宏達應該迴避擔任審定委員會召集人。教育部長潘文忠今對此議題首度表態說，關於違反學術倫理的處理，均有明確規定，不是由外界誰來做相關評論或指定。

林智堅在中華大學科技管理所及台大國發所的碩士論文均涉嫌抄襲，目前兩校組成小組或委員會進行審查認定。全國教育局處長會議今天在高雄舉行，會後記者會中，媒體詢問關於林智堅的論文事件，及民進黨要求蘇宏達迴避的議題，潘文忠也首度回應。

潘文忠表示，學生論文若涉及違反學術倫理，學校應該依照《學位授予法》及「專科以上學校學術倫理案件處理原則」辦理，不應因人有不同考量。他要求台大及中華大學應以公正、客觀及專業原則來了解及審定林智堅的論文，再將結果報到教育部來。

台大已由社科院組成審定委員會，並由院長蘇宏達擔任召集人，不過民進黨認為蘇宏達國民黨色彩太重，而且之前已主觀認定林智堅論文門是「醜聞」，他已不適合擔任台大審定委員會召集人，應該迴避。

潘文忠對此表示，學校審學生涉及違反學術倫理事件，哪些人需要迴避，不是由外界誰來做相關評論或指定，而是要回到法規的原則。根據相關規定，審定委員中，若有涉及直接指導學生才要迴避，其他則是由學校秉持專業處理，不是由外人來指定。