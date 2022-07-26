重量級權值股、英國日用品製造商聯合利華(Unilever)周二公布上半年銷售優於預期，並上調全年銷售財測目標。該知名Dove肥皂和康寶濃湯製造商此前為因應高漲的成本，而上調產品售價。

聯合利華今年上半銷售成長8.1%，優於分析師預測的7.2%。

該公司預計全年銷售成長將優於先前的財測，從4.5%進步到6.5%。

伯恩斯坦分析師將該業績形容為良好，定價表現優於預期，銷量也符合預期，為該公司持續投資於成長提供了好兆頭。

投資人也歡呼該業績表現，聯合利華股價周二早盤暫時大漲2.7%。

聯合利華為全球最大消費品製造商，產品從洗衣粉到冰淇淋等。從新冠疫情開始，該公司苦於對抗全球供應鏈中斷問題。而烏克蘭戰爭的爆發，加劇了成本上漲問題，特別是許多原料價格上漲，例如小麥、葵花子油等。

聯合利華在上半年(1~6月)將產品漲價了9.8%，但是營益率僅從去年同期的18.8%降至17%。此前許多零售商擔心售價調漲，會傷害獲利率，並嚇跑顧客。

美國沃爾瑪周一表示，通膨讓消費者削減開支，並下調獲利預期。

聯合利華財務長Graeme Pitkethly說，沃爾馬的宣布，不完全地關連到聯合利華；沃爾馬與日常用品和服飾的關聯更大，且通膨在每個地區都不一樣。Pitkethly說，預計通膨在第二季見頂。