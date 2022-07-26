民進黨新北市長參選人林佳龍今(26)日下午和新北市議員參選人共同拍攝競選定裝照，包含張維倩、陳啟能、山田摩衣等12位議員參選人皆前來與林佳龍合照，而立法委員蘇巧慧、賴品妤也特別到現場探班加油。

林佳龍表示，選舉是民主盛會，希望像嘉年華一樣用輕鬆的心情來呈現最好一面，距離選舉投票日還有四個月，會打一場精彩選戰，促成新北大翻新，而且大家對於合體拍攝定裝照都很興奮，各種姿勢、道具都做好準備，期待照片可以呈現在看板，讓新北市民大街小巷都看得到新北「做伙拚、做伙贏」的團隊。

不過立委蘇巧慧今天特地探班，與林佳龍同框受訪，有媒體提問是否代表蘇系已經整合成功；對此林佳龍則說，無法整合的這說法真是無中生有，自己跟巧慧委員非常投緣，所以當邀請她以副主委身分兼任文宣群召集人，蘇巧慧沒有半點遲疑就答應。

林佳龍強調，他跟蘇巧慧很有默契，也非常感謝蘇揆把這些年來培養的最強團隊、人才，包括民進黨秘書長林錫耀、立委吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧等人，全部都投入這一次新北市的競選、輔選的工作。

蘇巧慧則表示，今天來不只是探班，因為擔任文宣群召集人時工作很多，所以影片、定裝照等等都要協助，也希望林佳龍能展現大家更喜歡的一面，不能只有我們以前在部會看到。

對於媒體報導和侯友宜的民調差距，林佳龍指出，民調都會作為參考，現在選戰還有4個月，「比賽才剛開始」，侯友宜是強勁的對手，但林佳龍說，他會不斷自我挑戰，走入基層傾聽民意，希望讓新北市有脫胎換骨的發展，現在已經組成最強團隊，「任何比賽『逆轉勝』是最精彩的」，自己會做好領頭羊角色，帶領團隊在4個月後的投票日贏得勝選。