台中市一周內發生兩起槍擊案，讓綠營找到破口猛攻台中市長盧秀燕，民進黨台中市長參選人蔡其昌陣營發言人陳世凱率先發文，抨擊台中市治安亮紅燈，質疑中市府與警局是否全面封鎖消息？要求盧秀燕應該向市民道歉、警察局長應下台負責。但陳世凱這番發言被網友反打臉、斥責為「不專業」，不瞭解警方破案的辦案原則，「公開偵辦方向，讓歹徒逃跑嗎？」

台中市潭子火車站附近一家滷味攤的老闆，24日晚上9點多被人朝頭部開槍，送醫搶救後宣告不治，警方事後鎖定一名41歲林姓嫌犯，疑似不滿死者與他的前妻交往，憤而開槍行兇。這起槍擊案，也意外引起蔡其昌和盧秀燕隔空交火。

另一起槍擊案發生在台中市大里中興路二段一處洗車場，今(26)日凌晨有兩派人馬在此發生口角糾紛，進而引發鬥毆衝突，現場傳出3聲槍響，一名25歲魏姓男子大腿中彈送醫，意識清楚送往中國附醫，經開刀取出卡在左大腿的子彈，沒傷到重要神經與血管。

蔡其昌表示：「台中市又見槍響，我覺得太頻繁了，接二連三出現，讓市民非常擔心，也感到害怕。我講過很多遍，4年來，我們沒有辦法擺脫『慶記』之都的惡名跟這種諷刺，這是台中市民感到非常沒有光榮感。」盧秀燕則回應：「已經掌握嫌犯，警方正在加強緝捕當中，我們一定會把嫌犯緝捕歸案，繩之以法，嚴加重辦，同時也維護台中的治安。」

蔡其昌陣營發言人、台中市議員陳世凱今午在臉書發文嗆盧秀燕，稱中市警局儘快出來說明是否有該事件發生，如果連這種案件都敢壓，盧秀燕應該向市民道歉，警察局長應下台負責。但陳世凱這番發言被不少網友斥責「不專業」，不瞭解警方破案的辦案原則，也讓市民安全產生疑慮，

網友回應，「公開偵辦方向，讓歹徒逃跑嗎？議員，你真聰明」、「議員是歹徒的朋友嗎？警察豬隊友？」、「不要為了選舉，妨礙警察辦案好嗎？」、「警方還在追捕嫌犯，是要讓嫌犯知道追捕方向以便逃脫嗎」、「不知道偵查不公開嗎」、「真不知道你是歹徒還是警方的隊友」。