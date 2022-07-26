澳洲43歲美女模特兒庫瑪爾(Shereen Kumar)，日前曾因37歲男友卡力諾(Vincent Carlino)突然向鄰居求救，並登上媒體版面，在男友口中宣稱兩人吵架過後，女方僅穿著睡衣離家便再無消息，更因此找上警方求助，哪知數日後，警察竟在離家僅4分鐘樹林，找出裝有屍體的塑膠袋，嫌疑人正是曾憂心庫瑪爾失蹤的枕邊人，細思即恐。

Shereen Kumar: Model remembered as an incredible mother as boyfriend is charged with murder https://t.co/0r511S6a9S pic.twitter.com/8IYYOLR0MC — Dear sly, (@Sly023) July 24, 2022

根據《每日郵報》報導，澳洲43歲女子是一名模特兒，與男友卡利諾3個月前才搬到雪梨西北部杜拉爾(Dural)，還一起創立遛狗服務公司，結果庫瑪爾卻在21日晚上離奇失蹤，男友卡利諾便向鄰居和警察求助，表示二人曾有過一次爭吵，女方只穿著睡衣就離家出走，且她還患有抑鬱症，希望大家能多多幫忙。

然而，鄰居對卡利諾的說法抱持質疑態度，因為事發當晚天氣寒冷還下雨，兩人居住的街道又無路燈照亮，再加上連日下雨導致滿是泥濘，很難想像有人會在這樣的情況穿著睡衣就出門；結果，庫瑪爾屍體週六(23日)下午被發現，還被塑膠袋以及膠帶重重包裹後，丟棄在距離家中僅4分鐘路程的一處樹林中。

見狀警方立刻介入調查，並指控她的男友涉案情節嚴重，疑似是因上週三(20日)和女友爆發口角後將其殺死，後來才用塑膠袋和膠帶處理屍體。目前卡利諾已遭警方逮捕歸案，並控告他犯下家庭暴力罪嫌，他的律師尚未申請保釋，警方也正積極展開調查，盼能取得更多證據以助釐清案情狀況。