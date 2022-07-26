據統計，煉鋼過程產生約19萬噸集塵灰及約142萬噸爐碴，透過電弧爐煉鋼業者及再利用機構近年的努力，已創造城市採礦鋼鐵物料循環經濟模式。（環保署提供／林良齊台北傳真）

據統計，煉鋼過程產生約19萬噸集塵灰及約142萬噸爐碴，透過電弧爐煉鋼業者及再利用機構近年的努力，已創造城市採礦鋼鐵物料循環經濟模式，達成全回收資源零廢棄目標，目前國內業者處理後的電弧爐集塵灰，產品約90％外銷至日本、泰國、歐洲等鋅精煉廠或化工廠等，煉製成99.995％純鋅錠或鋅氧粉等精煉產品，達成再生料100％循環使用率。

環保署廢管處處長賴瑩瑩表示，走過民國80年代的掩埋處理，甚至發生非法棄置的憾事，由台灣各大鋼鐵業者合組的「台灣鋼聯」持續研發技術，目前處理鋼鐵業內的量能已經平衡。

鋼鐵廠在煉鋼過程中除產生集塵灰外亦會產生爐碴，其成份與營建材料相近，一向被期待能成為營建再生材料，惟其中所含鈣、鎂若在安定化處理過程中反應不完全，將造成膨脹問題，成為了限制條件。為改善爐碴的膨脹性問題，透過膨脹品管實驗室，從爐碴進料、安定化粒料穩定性、以及最終混凝土品質全程掌握，確保再生材料品質符合國家標準，從產源到產品嚴謹執行全程流向追蹤與申報，讓廢棄物可以有效的資源化且安心的使用。

環保署表示，台灣資源匱乏，藉由電弧爐煉鋼上下游整合及技術創新，將上游廢鐵重新熔煉成鋼鐵原材料再利用，下游分別透過台灣鋼聯公司將電弧爐煉鋼集塵灰高溫冶煉產製氧化鋅產品，台鋼資源公司將電弧爐煉鋼爐碴超高壓蒸汽安定化產製營建再生材料，建構完整產業一條龍資源循環鏈，達成城市採礦具體成果。