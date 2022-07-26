半導體測試介面廠穎崴(6515)今（26）日應邀參加證交所「科技大未來」主題式業績發表會，公司預期在營收規模擴大及產品組合優化帶動下，2022年第二季毛利率將較首季顯著回升，且接單出貨比（B/B Ratio）高檔續揚、未見下滑趨勢，對下半年營運展望仍非常樂觀。

穎崴投資關係人專案經理余茂說明，穎崴2022年首季毛利率降至37.32％，主因產品組合轉弱影響，包括毛利最高的同軸測試座占比自38％降至低於30％，占比約25％的射頻（RF）測試座毛利率自高檔恢復正常水準，以及毛利較低的老化測試座占比自6％增至10％。

隨著同軸測試座及探針卡等產品出貨逐步放量，穎崴第二季自結合併營收創10.57億元新高，季增達32.01％、年增達64.74％，使上半年合併營收18.57億元、年增達56.36％，續創同期新高。在營收規模擴大及產品組合優化帶動下，公司預期第二季毛利率可望顯著回升。

展望後市，由於終端市場需求雜音四起，對於是否影響客戶對測試介面需求，穎崴代理發言人陳紹焜表示，公司上半年營收繳出不錯成績單，目前整體生產仍處於非常忙碌狀態，對公司下半年營運展望仍非常樂觀，認為不會像市場看來那麼悲觀。

陳紹焜說明，工程驗證時的先期導入會用到一定數量的測試座，後續會有小量生產、甚至進一步大量生產。目前諸多IC設計公司在工程驗證階段時，就已將工程驗證及小量生產的需求備足，甚至基於周轉率而多備足2～3成的餘量。

陳紹焜表示，由於穎崴均為客製化產品，就算客戶需求沒那麼高，也無法退換或置換，目前並未看到客戶有明確下修需求，認為市場傳言目前仍處於揣測階段，且即使發生對公司也不會有太大影響，終端市場需求下修對IC測試介面產業的影響不大。

陳紹焜指出，由於既有產能受限，目前整體接單出貨比（B/B Ratio）位處蠻高水位，目前並未看到後續有下滑趨勢，甚至未來幾個月仍呈現持續墊高狀態。目前位於楠梓加工區的探針廠正按計畫興建中，預期明年首季落成、第二季後逐步投產進度目標不變。

陳紹焜說明，若以每個測試座1000針計算，穎崴目前月產能為3000多顆，需用到300多萬根探針，目前位於岡山的探針廠月產能約5～60萬根，探針自製率不到25％，待楠梓新探針廠完工後將全數移至新廠生產，屆時可將探針自製率提升至40～50％。

陳紹焜表示，自製探針除了確保技術自主外，亦對公司成本結構有頗大幫助，先前估算若擁有良率佳的探針廠，將來至少可省下16～20％成本。公司過去3年已獲取不少學習曲線，若明年新廠順利開出將可直接導入量產，配合更多自動化設備投入，可確保整體生產良率。

陳紹焜認為，未來高頻高速應用需求絕不會減少，隨著5G毫米波基礎建設建置到位，相關需求會更大。穎崴前十大客戶的應用重疊性不高，已有客戶規畫2年後的新產品規格，在先進製程微縮演進、異質整合趨勢帶動下，未來幾年測試介面產業成長趨勢仍相當健康。